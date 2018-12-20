Экстренные службы проверяют информацию о взрыве газа в Москве

Экстренные службы проверяют сообщение о взрыве газа в Москве

Экстренные службы проверяют сведения о взрыве газа в столице, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в 14-этажном доме на улице Новопетровская.

Как сообщает Агентство "Москва", экстренные службы уже отправились на место предполагаемого ЧП. Уточняется, что в Коптеве случился взрыв бытового газа. Дальнейшие подробности выясняются.