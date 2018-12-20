Три пациентки клиники Петербурга заявили об изнасилованиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работник клиники в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга надругался над тремя пациентками, пока они отходили от наркоза. Потерпевшие сами обратились в полицию, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что всем пострадавшим больше 18 лет. Официальных комментариев городского главка МВД пока нет.