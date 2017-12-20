Взрывное устройство обнаружено в квартире на Ставрополье

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) в квартире мужчины, ликвидированного в ночь на 20 декабря после взрыва в многоэтажке в Ставрополе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что найдена бомба до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в столице Ставропольского края эвакуировали около 130 жильцов многоквартирного дома, где прогремел взрыв.

Людей эвакуировали в расположенный неподалеку лицей. Согласно заявлению городской администрации, среди эвакуированных 15 детей. Никто из жильцов дома не пострадал.