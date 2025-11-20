Форма поиска по сайту

20 ноября, 16:46

Происшествия

Школьника в Москве госпитализировали после конфликта с другим учеником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ученика 8-го класса столичной школы № 1392 госпитализировали после того, как другой ученик бросил в него бутылку со средством для прочистки труб. Об этом ТАСС рассказал директор учебного заведения Денис Бахарев.

По его словам, инцидент произошел у выхода с территории школы. После удара бутылка взорвалась, и средство попало пострадавшему на голову, что привело к покраснениям. Директор добавил, что помимо скорой помощи, была вызвана и полиция, а родителей нападавшего пригласили в учебное заведение для беседы.

Бахарев отметил, что виновного поставят на внутришкольный учет, а информация о произошедшем будет передана правоохранительным органам и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель ТиНАО пойдет под суд за систематическое натравливание своих собак на соседей. Злоумышленник использовал собак пород кане-корсо и питбультерьер в качестве оружия. Из-за его действий пострадали женщина и мужчина. Потерпевшим был нанесен вред здоровью средней тяжести.

