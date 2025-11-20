20 ноября, 16:46Происшествия
Школьника в Москве госпитализировали после конфликта с другим учеником
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Ученика 8-го класса столичной школы № 1392 госпитализировали после того, как другой ученик бросил в него бутылку со средством для прочистки труб. Об этом ТАСС рассказал директор учебного заведения Денис Бахарев.
По его словам, инцидент произошел у выхода с территории школы. После удара бутылка взорвалась, и средство попало пострадавшему на голову, что привело к покраснениям. Директор добавил, что помимо скорой помощи, была вызвана и полиция, а родителей нападавшего пригласили в учебное заведение для беседы.
Бахарев отметил, что виновного поставят на внутришкольный учет, а информация о произошедшем будет передана правоохранительным органам и комиссии по делам несовершеннолетних.
