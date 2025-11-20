Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 17:00

Происшествия

Мусоровоз в Англии раздавил уснувшего в мусорном баке

Фото: 123RF.com/artmim

В Англии мусоровоз раздавил бездомного мужчину, уснувшего в мусорном баке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Daily Star.

Водитель вызвал специальные службы как только заметил человека в задней камере погрузки. Бездомного мужчину доставили в Университетскую больницу Ковентри. Несмотря на попытки врачей его спасти, пострадавший скончался.

Благотворительная организация Project, которая оказывала поддержку бездомному, отметила, что этот инцидент подчеркивает важность их работы по помощи людям без места жительства. Также компания Veolia, обслуживающая мусорные баки в Нортгемптоне, заявила о полном сотрудничестве с полицией и выразила "глубокое огорчение".

Ранее в США двухлетний мальчик погиб из-за передозировки калия в организме в связи с врачебной ошибкой. Медик пропустил запятую при оформлении рецепта для ребенка. Родители мальчика обвинили врачей в халатности и потребовали привлечь их к ответственности. Инцидент расследуют.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика