Мусоровоз в Англии раздавил уснувшего в мусорном баке

Фото: 123RF.com/artmim

В Англии мусоровоз раздавил бездомного мужчину, уснувшего в мусорном баке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Daily Star.

Водитель вызвал специальные службы как только заметил человека в задней камере погрузки. Бездомного мужчину доставили в Университетскую больницу Ковентри. Несмотря на попытки врачей его спасти, пострадавший скончался.

Благотворительная организация Project, которая оказывала поддержку бездомному, отметила, что этот инцидент подчеркивает важность их работы по помощи людям без места жительства. Также компания Veolia, обслуживающая мусорные баки в Нортгемптоне, заявила о полном сотрудничестве с полицией и выразила "глубокое огорчение".

