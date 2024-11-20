New York Post: американка соблазнила ученика и просила директора школы не выдавать ее

Фото: nypost.com

В США учительницу из штата Нью-Мексико Микаэлу Форд арестовали за совращение школьника, сообщает "Радио 1" со ссылкой на New York Post.

По информации издания, 6 ноября несколько человек увидели, как 30-летняя учительница целовалась с подростком рядом со школой. После проверки видеокамер администрация школы пригласила женщину на личный разговор.

Форд просила директора школы не рассказывать об этом инциденте ее супругу, но в результате администрация приняла решение отдалить ее от учеников и вызвать полицию.

В СМИ подчеркнули, что 15 ноября учительницу взяли под стражу. По данным следствия, Форд совратила одного из своих несовершеннолетних учеников, дойдя с ним до полового акта. Всего правоохранители выдвинули против нее семь обвинений.

Ранее суд в США признал 27-летнюю дочь мэра города Веллстон Эмму Дилейни Хэнкок виновной в совращении 15-летнего школьника. Правоохранители задержали Хэнкок весной 2023 года. Следствие предположило, что она в течение нескольких месяцев состояла в отношениях с учеником, пока работала учительницей в местной школе.