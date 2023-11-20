Адвокат предрек новое уголовное дело по перевалу Дятлова

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Новое уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году могут возбудить на основании появившихся подробностей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на члена Московской коллегии адвокатов и полковника МВД РФ в отставке Евгения Черноусова.

По его мнению, чтобы добиться дела, необходимо предоставить новые детали или ошибки, которые были допущены в прошлом уголовном деле. Специалист подчеркнул, что ошибки есть и они "весомые".

"Детали, которые не учли предыдущие следователи, также имеются. В совокупности, на мой взгляд, это можно считать основанием для возбуждения дела", – сказал он.

Черноусов считает, что на данный момент есть все шансы для возбуждения нового дела. Со своей стороны он пообещал сделать все возможное для этого.

Ранее швейцарские ученые заявили, что участники группы Дятлова погибли из-за схода плотного снежного пласта небольшой толщины. В ходе исследований специалисты смоделировали лавинообразный сход снежной плиты, опираясь на обстановку, в которой находилась группа.

До этого прокуратура изучила документы о гибели туристической группы Дятлова. Уточнялось, что были изучены архивные документы в городах Ивдель, Серов, Каменск-Уральский и Екатеринбург, материалы уголовного дела, которые состоят из двух томов, само уголовное дело – из одного тома.

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