Автобус опрокинулся в кювет в Нижегородской области

21:41
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В Нижегородской области опрокинулся в кювет автобус с пятью пассажирами, один из них в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что инцидент произошел на 199 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов около 18:30.
"По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения и в результате заноса транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 5 пассажиров и водитель", – говорится в сообщении.
Одного из пассажиров доставили в Починковскую ЦРБ. Других осмотрела бригада скорой помощи, в медицинской помощи они не нуждаются.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее автомобиль Ford Focus столкнулся с пассажирским автобусом СИМАЗ в Ивановской области.
По предварительной информации, около 15:00 Ford Focus выехал на встречную полосу на автодороге Широково – Косогоры Фурмановского района и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом.
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