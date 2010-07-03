Оперативники задержали девушку, заманив ее на "фотосессию"

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Сотрудники ГУ ФСИН России по Свердловской области задержали находившуюся в федеральном розыске девушку, пригласив ее на "фотосессию". Об этом сообщает "Российская газета".

Девушку приговорили к 400 часам обязательных работ за покупку наркотиков без цели сбыта, однако она прогуливала работу, пряталась от инспектора и не отвечала на его звонки. В связи с этим девушку объявили в федеральный розыск.

Сотрудники ФСИН проследили за активностью нарушительницы в интернете и выяснили, что она хочет стать моделью. Тогда оперативники написали ей от лица модельного агентства и предложили посетить пробную фотосессию. Девушка согласилась и приехала к назначенной дате в студию, где ее встретили сотрудники ведомства.

Ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что запрещенные вещества заключенным в тюрьмы доставляют не только с помощью котов, наркокурьерами становятся собаки, голуби и даже обезьяны.

