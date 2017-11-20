Нештатная ситуация возникла на Байконуре во время заправки блока "Фрегат"

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Нештатная ситуация возникла на космодроме Байконур во время заправки разгонного блока "Фрегат".

По имеющейся информации, блок "Фрегат" должен был вывести на целевую орбиту первый ангольский спутник "Ангосат".

Как пояснили в РКК "Энергия", специалисты обнаружили неисправность в работе одного из клапанов разгонного блока. В результате было принято решение создать экспертную комиссию для выработки алгоритма дальнейших действий. Именно участникам комиссии предстоит определить, когда можно будет произвести запуск.

В настоящее время, пишут "Аргументы недели", космический аппарат из Анголы готов к стыковке с блоком "Фрегат". Работы по плановой подготовке к пуску продолжаются.