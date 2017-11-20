Нештатная ситуация возникла на Байконуре во время заправки блока "Фрегат"

20 ноября, 13:22
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Нештатная ситуация возникла на космодроме Байконур во время заправки разгонного блока "Фрегат".
По имеющейся информации, блок "Фрегат" должен был вывести на целевую орбиту первый ангольский спутник "Ангосат".
Как пояснили в РКК "Энергия", специалисты обнаружили неисправность в работе одного из клапанов разгонного блока. В результате было принято решение создать экспертную комиссию для выработки алгоритма дальнейших действий. Именно участникам комиссии предстоит определить, когда можно будет произвести запуск.
В настоящее время, пишут "Аргументы недели", космический аппарат из Анголы готов к стыковке с блоком "Фрегат". Работы по плановой подготовке к пуску продолжаются.
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