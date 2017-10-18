Обломки российской ракеты вызвали переполох в Дубае

Фото: ТАСС/Artur Widak/Zuma

Загадочное сияние в небе над Дубаем всполошило местных жителей. Некоторые решили, что его источником является неопознанный летающий объект. Другие же высказались в пользу версии о пролетевшем рядом с Землей метеорите или о горящем самолете.

Однако уже вскоре, сообщает газета "Вечерняя Москва", стало известно, что таинственное небесное явление было вызвано горением обломков космического корабля. Чуть позже специалисты уточнили, о какой ракете идет речь. Виновницей переполоха в ОАЭ стала российская ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела в космос грузовой корабль "Прогресс МС-07".

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с Байконура к Международной космической станции 14 октября в 11:46 по Москве. Изначально "Прогресс" должен был отправиться в космос 12 октября, но незадолго до запуска автоматика отменила старт, и его отложили на резервную дату.

Стыковка космического корабля и МКС состоялась 16 октября. Процесс контролировали космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин. "Прогресс" доставил на МКС 2,5 тонны грузов, включая сухие грузы, топливо, воду, сжатые газы, оборудование для научных экспериментов, а также продукты и посылки экипажу.