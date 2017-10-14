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Наука

14 октября 2017, 11:53

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура к МКС

наука

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ракета "Союз-2.1а" с грузовыми кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с Байконура к Международной космической станции.

Запуск произведен в 11:46 мск, сообщает ТАСС. Изначально "Прогресс" должен был отправиться в космос 12 октября. Но за минуту до старта автоматика отменила запуск, и его перенесли на резервную дату – 14 октября.

Приблизительно через 9,5 минуты после старта ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту. После отделения от третьей ступени носителя "Прогресс" автоматически продолжит полет к МКС.

На борту корабля находятся 2,5 тонны грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, оборудование для научных экспериментов, посылки экипажу и продукты.

Полет пройдет по классической двухсуточной схеме, которая занимает около 50 часов. Стыковка грузового корабля с МКС планируется на 14:09 мск 16 октября. Контролировать стыковку будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин. Они пристыкуют "Прогресс" вручную в случае необходимости.

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