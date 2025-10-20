00:19Происшествия
Один человек погиб при столкновении на авто со стеной здания АЗС в Кашире
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Один человек погиб в результате ДТП на улице Путейской в городском округе Кашире. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Подмосковью.
По предварительной информации, женщина 1983 года рождения за рулем автомобиля Omoda не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, после чего столкнулась с припаркованным грузовиком и стеной здания АЗС.
В результате аварии водитель погибла на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее три человека погибли при столкновении машин в Шимском округе Новгородской области. Согласно данным Госавтоинспекции, на 43-м километре дороги Новгород – Псков водитель Hyundai Sonata, выполняя опережение, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato.
В результате аварии водитель последнего и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте.
