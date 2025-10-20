Один человек погиб при столкновении на авто со стеной здания АЗС в Кашире

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Один человек погиб в результате ДТП на улице Путейской в городском округе Кашире. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

По предварительной информации, женщина 1983 года рождения за рулем автомобиля Omoda не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, после чего столкнулась с припаркованным грузовиком и стеной здания АЗС.

В результате аварии водитель погибла на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

