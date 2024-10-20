Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ вечером 19 октября атаковали Белгородский район, от обстрелов пострадали четыре мирных жителя, среди которых девочка 12 лет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Поселок Октябрьский трижды за вечер подвергался обстрелам, пострадали 4 мирных жителя. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Попутным транспортом она доставлена в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи бригада скорой доставила её в детскую областную клиническую больницу", – написал он.

Губернатор уточнил, что еще две пострадавшие женщины с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, кроме того, самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги.

Из-за атаки в поселке произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Согласно предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады, повреждены 14 автомобилей.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.