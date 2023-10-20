Сальдо заявил, что ВСУ за час выпустили до 15 ракет по Крыму и Приазовью

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Украинские войска совершили крупное нападение на Крым и Приазовье с воздуха, выпустив по регионам от 10 до 15 ракет. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С-200", – написал он в своем телеграм-канале.

В частности, пять ракет было сбито над территорией Херсонской области. Три из них пришлось на Каховский округ и две – на Генический.

Сальдо в заключении отметил отличную работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о сбитой над морем ракете ВСУ. На месте уничтожения ракеты находились экстренные службы. Ранее в регионе звучала воздушная тревога.



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