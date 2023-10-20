Нижегородец убил приятеля, уронив на его голову гирю

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Житель Нижегородской области осужден на 1,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности своему приятелю. Он случайно уронил ему на голову гирю весом 16 килограммов, сообщает пресс-служба Семеновского районного суда.

Суд установил, что в начале июля прошлого года подсудимый выпивал алкоголь с потерпевшим в доме общего знакомого. На веранде подсудимый заметил гирю, взял ее в правую руку и стал делать упражнение "жим гири стоя". Когда в очередной раз он поднял снаряд, то его смог его удержать в руке и случайно уронил на голову потерпевшего, который занимался подсчетом поднятий. Спустя неделю мужчина скончался в больнице.

Суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и назначил ему ограничение свободы сроком на 1,5 года с возложением ограничений. Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину.

Также судья постановил взыскать с подсудимого в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей, чтобы возместить компенсацию морального вреда, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что в Балашихе 41-летний мужчина убил собственную мать и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Также по факту обнаружения тела мужчины началась проверка.

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