МЧС проверяет информацию о падении вертолета в Татарстане

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МЧС поступило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана, сообщает ТАСС.

К месту возможного происшествия выехали силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона.

По состоянию на 15:45 поисковые работы результатов не дали.

Ранее сообщалось о падении вертолета, выполнявшего коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз". Транспортное средство упало в реку. Погибли два человека.

О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщалось. Прокуратура инициировала проверку информации по инциденту.