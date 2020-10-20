МЧС проверяет информацию о падении вертолета в Татарстане

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В МЧС поступило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана, сообщает ТАСС.
К месту возможного происшествия выехали силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона.
По состоянию на 15:45 поисковые работы результатов не дали.
Ранее сообщалось о падении вертолета, выполнявшего коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз". Транспортное средство упало в реку. Погибли два человека.
О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщалось. Прокуратура инициировала проверку информации по инциденту.