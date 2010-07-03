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Происшествия

11:11

Очевидцы рассказали о пожаре на складе на западе столицы

происшествия пожар

Площадь пожара на складе со скотчем возросла

Возгорание на складе со скотчем в столичном районе Кунцево локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метра.

Инцидент произошел по адресу: улица Молодогвардейская, дом 61, строение 5.

По словам очевидцев, пожар тушат два вертолета, которые берут воду из Москвы-реки. С огнем борются уже около часа. Местные жители отмечают, что наблюдается дым.

"Одна и та же картина, проснулись час назад, как был дым, так он и есть, у нас ничего не чувствуется, здесь достаточно далеко, я не знаю сколько километров отсюда, не чувствуется и ветер идет в другую сторону, на нас дым не идет", – сообщил один из очевидцев телеканалу Москва 24.

Жительница соседнего со складом дома отмечает едкий запах гари.

"Клубы дыма черного, закрыла все окна, ветер дует прямо на дома. Он то поменьше, то опять с новой силой", – отметила собеседница телеканала.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, частично обрушилась кровля. На месте происшествия работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Уточняется, что пламя вспыхнуло на втором ярусе в складском здании. Ранее сообщалось о площади возгорания в 500 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

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