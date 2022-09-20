Женщина, упавшая на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро, скончалась

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Женщина, которая упала на пути Таганско-Краснопресненской линии метро, умерла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.

"Медиками констатирована смерть женщины", – отметили в ведомстве.

Инцидент произошел ранее 20 сентября в районе шести часов вечера. По некоторым данным, женщина упала на пути на станции метро "Рязанский проспект".

Из-за происшествия поезда временно не ходили от станции "Жулебино" до "Текстильщиков". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

