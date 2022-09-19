Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина попала под поезд в метро Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пострадавшей около 40 лет. Она получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована.

После инцидента движение поездов от станции "Гражданский проспект" до "Девяткино" было прервано почти на час. Сейчас поезд ходят в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Автозаводская" и убежал в тоннель. Позднее его обнаружили мертвым.

До этого сотрудники полиции задержали пассажира, спрыгнувшего на рельсы на станции "Кунцевская" синей ветки столичного метро. Им оказался житель Подмосковья. По его словам, таким образом он хотел сократить путь.