Погибший в тоннеле на "Автозаводской" мужчина не был сотрудником метро

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Информация о том, что погибший в тоннеле на станции "Автозаводская" мужчина являлся сотрудником московского метро, не соответствует действительности, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе метрополитена.

"Данную информацию не подтверждаем", – отметили в организации.

Ранее в Дептрансе Москвы объявили, что на южном участке Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Движения поездов не было от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что спрыгнувший на пути на станции метро "Автозаводская" и убежавший в тоннель в сторону центра мужчина обнаружен мертвым. В ряде СМИ при этом появилась информация, что погибший мог быть рабочим метро.

