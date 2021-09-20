Восемь машин столкнулись на Каширском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Крупное ДТП произошло на юге столицы. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Известно, что авария случилась на Каширском шоссе после пересечения с Каспийской улицей. Там столкнулись восемь автомобилей.

"Предварительно – без пострадавших", – заявили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что движение в сторону области на участке осуществляется по одной полосе из пяти.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли две полосы на внешней стороне Лефортовского тоннеля из-за массовой аварии. Автомобили двигались по одной полосе.