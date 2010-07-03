Движение затруднено на Киевском шоссе из-за ДТП

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Три машины столкнулись на Киевском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на 23-м километре шоссе. По предварительным сведениям, полоса перекрыта и движение в сторону столицы полностью остановлено. В пресс-службе столичного управления ГИБДД проверяют информацию.

На этой неделе также на Киевском шоссе автобус, следовавший в сторону Наро-Фоминска, съехал в кювет. Пострадали шесть человек, всего в транспорте находились 15 человек.

Возгорания после ЧП не было. Уточняется, что автобус не является рейсовым.