20 августа, 15:51Происшествия
СК добился выплаты долгов по зарплате на 68 млн руб работникам фирмы в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Благодаря усилиям сотрудников Следственного комитета работникам московской коммерческой организации выплатили долги по зарплате на 68 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления СК по столице.
В отношении генерального директора данной организации было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
Правоохранители установили, что гендиректор систематически не выплачивал деньги сотрудникам. Факт нарушения удалось оперативно выявить и документально зафиксировать.
"В результате проведенных следственных действий была обеспечена полная компенсация задолженности по заработной плате для 68 потерпевших, что позволило минимизировать социальные последствия данного инцидента и восстановить справедливость в трудовых отношениях", – говорится в сообщении.
Ранее прокуратура добилась выплаты москвичу долга по зарплате в размере более 700 тысяч рублей. С 2023 года молодой человек работал по трудовому договору в коммерческой компании. Однако с января этого года ему не выплачивали зарплату. Спустя время он решил уволиться, однако даже тогда работодатель не рассчитал мужчину.