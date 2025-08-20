СК добился выплаты долгов по зарплате на 68 млн руб работникам фирмы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благодаря усилиям сотрудников Следственного комитета работникам московской коммерческой организации выплатили долги по зарплате на 68 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления СК по столице.

В отношении генерального директора данной организации было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Правоохранители установили, что гендиректор систематически не выплачивал деньги сотрудникам. Факт нарушения удалось оперативно выявить и документально зафиксировать.

"В результате проведенных следственных действий была обеспечена полная компенсация задолженности по заработной плате для 68 потерпевших, что позволило минимизировать социальные последствия данного инцидента и восстановить справедливость в трудовых отношениях", – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура добилась выплаты москвичу долга по зарплате в размере более 700 тысяч рублей. С 2023 года молодой человек работал по трудовому договору в коммерческой компании. Однако с января этого года ему не выплачивали зарплату. Спустя время он решил уволиться, однако даже тогда работодатель не рассчитал мужчину.