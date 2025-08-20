В Ростовской области задержан пособник мошенников, использовавших мессенджер МАХ

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители в Ростовской области задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер МАХ, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание жителя города Шахты провели сотрудники УБК ГУ МВД России по Ростовской области и из УМВД России по Курской области.

Представитель ведомство уточнила, что кража произошла 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками государственных органов, и лишилась в результате 444 тысяч рублей. Причем обман начался со звонка через мессенджер, который был установлен в телефоне потерпевшей.

Волк добавила, что это первый случай дистанционного хищения с использованием МАХ.

Уголовное дело заведено по статье "Мошенничество". Правоохранители установили личность злоумышленника, который исполнял роль посредника при переводе денег аферистам, и задержали его.

Кроме того, были установлены личности остальных участников криминальной схемы, принимаются меры к их задержанию, решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Представитель МВД подчеркнула, что похищенные деньги были заблокированы на счете благодаря взаимодействию правоохранителей и банковского сектора. После окончания предварительного расследования потерпевшей помогут вернуть деньги.

Несмотря на то что МАХ обеспечивает повышенную степень защиты от посягательств злоумышленников, необходимо соблюдать базовые правила безопасности. Нельзя сообщать секретные коды и совершать финансовые операции по указанию незнакомцев, а также важно проверять личность собеседников.

Ранее в пресс-службе VK рассказывали, что центр безопасности мессенджера МАХ в июле заблокировал более 10 тысяч телефонных номеров мошенников. Чаще всего злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов, государственных сервисов или сотрудников банков.

