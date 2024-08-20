Пятеро осужденных по делу экс-министра Абызова освобождены из-под стражи

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Пятеро осужденных по делу экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова освобождены из-под стражи, рассказал адвокат экс-министра Александр Аснис.

"Еще во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказанию", – приводит слова адвоката ТАСС.

Он тдобавил, что Екатерина Заяц и Олег Серебренников также освобождены, у них истек срок наказания. По словам адвоката, ни на одного из фигурантов не наложены дополнительные ограничения.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. Он нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ, и занимался предпринимательством. В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.

В декабре 2023 года Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

