СК предъявил экс-министру спорта Дагестана Магомедову обвинение в содействии терроризму

Фото: mo-kizilurt.ru

Следственный комитет предъявил бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе министерства спорта Дагестана Магомеду Магомедову, который был арестован по делу о растрате, обвинение в содействии терроризму и убийстве, передает ТАСС со ссылкой на данные из зала Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания бывшего чиновника под стражей.

По словам судьи Бориса Сафарина, Магомедов проходит обвиняемым по статьям о содействии терроризму с использованием служебного положения, об убийстве группой лиц двух и более человек общеопасным способом, а также о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Ранее глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов и руководитель местного МФЦ были задержаны правоохранителями по подозрению в коррупции. Следователи установили, что с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа постоянно получал взятки от начальницы МФЦ "за общее покровительство и попустительство по службе". В общей сложности она отдала ему не менее 15 миллионов рублей.