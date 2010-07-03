В Рио-де-Жанейро мужчина захватил автобус с пассажирами

Фото: twitter.com/PierreOitmann

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Точное число заложников пока неизвестно, сообщает газета Correio Braziliense.

Инцидент произошел на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Сейчас движение по мосту в сторону муниципалитета Рио-де-Жанейро перекрыто.

Захватчик потребовал от водителя автобуса остановить транспортное средство, представившись офицером военной полиции. Он угрожает залить автобус бензином.

Известно, что мужчина уже освободил трех женщин и мужчину. С ним ведутся переговоры. На место прибыл спецназ. Мотивы захватчика также не уточняются.

15 августа в районе порта Дуала нигерийские пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта". Нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе, трех россиян.