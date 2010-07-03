Полиция проверяет информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле

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Полиция проверяет информацию о стрельбе из автомата в Октябрьском тоннеле, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель столицы рассказал оперативникам, что видел, как неизвестные, находясь в автомобиле Cadillac без госномеров, открыли стрельбу вверх из автомата Калашникова.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На задержанных были женские парики и медицинские маски.