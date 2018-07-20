В посольстве Казахстана в Москве открыли книгу соболезнований после гибели фигуриста Тена

20 июля, 13:35
Фото: AP/Michel Euler
В посольстве Республики Казахстан в Москве открыли книгу соболезнований по случаю трагической смерти бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи Дениса Тена. Об этом говорится на сайте посольства.
Все желающие отдать дань памяти спортсмену могут возложить цветы к портрету покойного 20 июля с 13:00 до 15:00.
"Фотография фигуриста установлена у входа в здание посольства", – сообщила дипмиссия.
Ранее полиция Алма-Аты установила личность второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена. Им оказался уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич. Первый подозреваемый – Нуралы Киясов признал свою вину во время задержания и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений в Алма-Аты.
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