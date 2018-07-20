Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

20 июля, 11:02
Фото: AP/Lee Jin-man
Полиция Алма-Аты установила личность второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи Дениса Тена. Подозреваемым стал уроженец Кызылординской области. Об этом передает издание "Аргументы недели".
"Второй подозреваемый в убийстве спортсмена – Кудайбергенов Арман Бурибаевич. Мужчина 1994 года рождения проживает в Кызылординской области", – рассказали в правоохранительных органах.
По словам полиции, убийца был в солнцезащитных очках, а также одет в черную футболку и серые джинсы.
Для расследования уголовного дела министерство внутренних дел Алма-Аты создало следственно-оперативную группу из самых опытных сотрудников МВД и ДВД.
Ранее первый подозреваемый Нуралы Киясов признал свою вину во время задержания и был отправлен в изолятор временного содержания.
Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в четверг от ножевого ранения в Алма-Ате. Преступники убили спортсмена во время потасовки из-за кражи зеркал с автомобиля Тена.
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