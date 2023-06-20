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ФСБ задержала уроженку Украины в Саранске за госизмену
Фото: 123RF/grigorenko
Сотрудники ФСБ задержали в Саранске уроженку Украины, которую подозревают в государственной измене в интересах украинской службы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Мордовии.
По данным ФСБ, женщина собирала информацию о силовиках, а также объектах военного и энергетического комплексов региона. Все сведения злоумышленница пыталась передать организации, действующей под эгидой СБУ.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Женщина полностью признала вину. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде ареста.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала инженера-конструктора завода оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По информации силовиков, мужчина передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятия, средств ПВО.
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