ФСБ задержала уроженку Украины в Саранске за госизмену

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Сотрудники ФСБ задержали в Саранске уроженку Украины, которую подозревают в государственной измене в интересах украинской службы безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Мордовии.

По данным ФСБ, женщина собирала информацию о силовиках, а также объектах военного и энергетического комплексов региона. Все сведения злоумышленница пыталась передать организации, действующей под эгидой СБУ.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Женщина полностью признала вину. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала инженера-конструктора завода оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По информации силовиков, мужчина передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятия, средств ПВО.

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