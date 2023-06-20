Пожар в квартире жилого дома в ТиНАО ликвидирован

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого здания в поселении Московский в ТиНАО. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире на 21-м этаже загорелись личные вещи и мебель", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 09:05 пожар был потушен. Данных о пострадавших не зафиксировали.

Пожар в 25-этажном жилом доме по адресу поселение Московский, улица Атласова, дом 11, произошел утром во вторник, 20 июня. Пламя охватило несколько квартир на последних этажах здания. По информации СМИ, площадь возгорания составила 40 "квадратов".