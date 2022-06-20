Получившего травму в горах КБР туриста из Москвы доставили в больницу на вертолете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Туриста из Москвы, травмировавшего ногу в горах в Кабардино-Балкарии, на вертолете доставили в больницу Нальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В 12:50 по московскому времени в понедельник поступило сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья со склона упал мужчина из Москвы 1963 года рождения", – сказали в ведомстве.

На место происшествия прибыли двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, которые осмотрели туриста и вызвали вертолет.

"Пострадавшего эвакуировали вертолетом санавиации "Ансат" Центра медицины катастроф в республиканскую клиническую больницу Нальчика", – пояснили в пресс-службе.

В конце мая на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. Позже за ними вылетела группа из 25 спасателей. В итоге все четверо застрявших на Эльбрусе были доставлены в базовый лагерь – на поляну Азау.

