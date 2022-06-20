ФСБ заявила о задержании частных сыщиков за сбор информации о силовиках

Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности РФ совместно с белорусским Комитетом государственной безопасности пресекла деятельность группы частных сыщиков и сотрудников налоговых органов, причастных к незаконному сбору данных более чем о 30 людях, включая военнослужащих, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Эта группа с 2019 года передала третьим лицам, в том числе иностранным гражданам, охраняемые сведения о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и правоприменительных органов. В результате был нанесен ущерб государственной безопасности.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве". Число задержанных лиц и другие подробности спецоперации не уточняются.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова рассказала, что в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор, чтобы получить незаконные денежные средства.

Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в банках, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через какое-то время один из сотрудников уволился с занимаемой должности.

В рамках дела СК провели обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружили и изъяли мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документацию и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственные действия были проведены также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях. Иванова уточнила, что в отношении двух фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих соучастников – домашний арест.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене.

Решение было вынесено 2 марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.

