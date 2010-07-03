Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарный вертолет эвакуировал в столичную больницу пострадавшего в ДТП в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В пресс-службе отметили, что экипаж дежурного самолета забрал пострадавшего из поселка при станции Мачихино садоводческого некоммерческого товарищества "Полесье", где перевернулся накануне легковой автомобиль.

Пострадавшего сопровождала на борту авиамедицинская бригада. Отмечается, что в автомобиле на момент аварии находились три человека.

Ранее сообщалось, что на юге Подмосковья рейсовый автобус столкнулся с "Газелью". Травмы получили семь человек. Авария произошла на 25-м километре трассы М-4 "Дон" в сторону области.

