Жителям столицы упростили услугу получения разрешения на строительство

Фото: www.mos.ru

На портале мэра и правительства Москвы модернизировали электронные услуги "Оформление разрешения на строительство" и "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". Это связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Раньше в разделе "Оформление разрешения на строительство" пользователь мог лишь продлить срок действия документа. Теперь можно, в частности, вносить изменения технико-экономических показателей объекта или имя нового правообладателя земельного участка.

В качестве правоустанавливающих документов пользователь может использовать соглашения и решения об установлении сервитута или публичного сервитута. Это же касается получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию онлайн.

Для оформления разрешения на строительство теперь не требуется заключения экспертизы проектной документации, договоров поручительства банка и страхования гражданской ответственности.

Изменения в подаче заявлений внесены в раздел "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию". Пользователям больше не нужны документ о соответствии построенного объекта техрегламентам, текстовые и графические описания местоположения границ охранной зоны.

Согласно законодательству сейчас не нужно получать разрешение на строительство или реконструкцию гаража, который расположен на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Также не требует разрешения строительство жилого дома, садового дома, хозяйственных построек на садовом земельном участке, объекта индивидуального жилищного строительства, объекта, не являющегося объектом капитального строительства.

Достаточно лишь направить уведомление о планируемом строительстве или реконструкции в Комитет государственного строительного надзора города Москвы по адресу: Брянская улица, дом 9.

Для получения разрешения необходимо предоставить заявление на госуслугу, документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме и копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории.

Заявку нужно подавать онлайн на портале mos.ru. Срок предоставления услуги – семь рабочих дней. Желаемый способ получения разрешения нужно указать в заявке. Впоследствии для объекта капитального строительства потребуется получить еще один документ — разрешение на ввод в эксплуатацию.

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