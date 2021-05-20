В Петербурге рядом со школой задержали подростка в амуниции и с кобурой

11:20
Фото: телеграм-канал LifeShot
У школы на Калининском районе в Санкт-Петербурге задержали подростка с кобурой и в обмундировании, похожем на форму силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно", – рассказал собеседник.
Уточняется, что о подозрительном человеке в полицию сообщили очевидцы. По словам источника, молодой человек не пытался зайти в школу. Он также добавил, что, по предварительным данным, парень является несовершеннолетним. Специалисты выясняют, что он делал у учебного заведения.
Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее в Казани 300 школьников и 40 сотрудников гимназии № 40 эвакуировали из-за угрозы одного из учеников устроить взрыв. Учебное заведение находится по адресу улица Братьев Касимовых, дом 12.
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