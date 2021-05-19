В Казани эвакуировали 300 школьников из-за угроз ученика

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В Казани 300 школьников и 40 сотрудников гимназии № 40 эвакуировали из-за угрозы одного из учеников устроить взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Учебное заведение находится по адресу улица Братьев Касимовых, дом 12.

"Эвакуированы 300 учеников и 40 сотрудников. Это произошло из-за угроз одного из учеников", – говорится в сообщении.

Накануне в Казани эвакуировали учеников и преподавателей школы № 67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева. Сотрудники правоохранительных органов проверили школу, вызов оказался ложным.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ.

