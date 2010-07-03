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09:25

Взрыв в Каире не повлияет на возобновление чартеров в Египет – АТОР

происшествия туризм безопасность

09:25

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Фото: телеграм-канал 360tv

Взрыв рядом с туристическим автобусом в Каире не повлияет на сроки возвращения чартерных рейсов из РФ в Египет. Так считают в Ассоциации туроператоров России.

Как пояснили в АТОР Агентству "Москва", для российских туристов столица Египта – только транзитный пункт. В качестве туристического направления Каир не пользуется популярностью у отдыхающих из РФ, отметили представители туриндустрии.

"По оценкам участников рынка, в связи с последними событиями в Каире надо дождаться официальной реакции МИД РФ на произошедшее", – сказано в сообщении АТОР. В ассоциации напомнили, что, например, подрыв автобуса с туристами из Вьетнама, который произошел в Каире в прошлом году, не стал поводом для ужесточения рекомендаций по посещению Египта. "Последнее ЧП в Гизе, к счастью, обошлось без жертв, что позволяет надеяться, что никаких запретов на въезд в Египет также не последует", – добавили представители АТОР.

Накануне у строящегося Большого египетского музея рядом с пирамидами Гизы сработало взрывное устройство. В момент взрыва мимо проезжал автобус с иностранными туристами. В результате ЧП пострадали не менее 17 человек.

Как заявили в посольстве РФ в Египте, россиян среди пострадавших при взрыве нет. По предварительным данным, пострадавшие получили в основном легкие ранения. Некоторым из них оказали помощь на месте. Других направили в ближайшие больницы.

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