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08:16

Движение на Ярославском шоссе затруднено из-за крупного ДТП

происшествия ДТП

08:16

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Фото: 50.mchs.gov.ru/50.mchs.gov.ru

Движение на Ярославском шоссе в районе подмосковного Пушкино затруднено из-за крупного ДТП. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД региона.

"Движение в районе ДТП затруднено, обстоятельства произошедшего выясняются", – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП на Ярославском шоссе в городском округе Пушкино Подмосковья. Там столкнулись семь автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Грузовик и шесть легковушек столкнулись на 36-м километре трассы по направлению к Москве. По словам собеседника агентства, среди пострадавших детей нет. В больницу доставили пятерых пострадавших.

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