Неизвестные расстреляли людей на улицах Бразилии

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В ночь на воскресенье группа неизвестных открыла стрельбу по людям в бразильском городе Лауру-ди-Фрейтас штата Баия. По данным канала Globovision, убиты пять человек, включая двух несовершеннолетних.

Сообщается, что первым погиб 15-летний подросток. Четыре преступника, находясь в автомобиле, расстреляли его в центре города. Затем вооруженные люди переместились в другой район, где также начали стрелять по прохожим. Были убиты еще четыре человека.

В результате стрельбы, был серьезно ранен еще один человек. Врачи зафиксировали у него смерть мозга, но формально он пока считается выжившим. Личности преступников пока не установлены.

Ранее стало известно, что 11 человек были убиты в баре города Белен в штате Пара в северной части Бразилии. Семь вооруженных людей начали стрелять в посетителей.

Местные власти назвали произошедшее "бойней", без уточнения деталей.