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04:34

Ученые попали в пепловую бурю у подножия вулкана Шивелуч

происшествия

04:34

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские вулканологи попали в пепловую бурю, оценивая активность вулкана Шивелуч, передает РИА Новости.

Как рассказал руководитель Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук, ученые выехали на Шивелуч для выполнения стереосъемки активного купола. Выехав на пирокластический поток 2005 года, специалисты попали в пыльную бурю.

У подножия вулкана свежим пеплом покрыты значительные площади, и сильный ветер подбросил его в воздух, объяснил ученый.

Извержение Шивелуча продолжается. По склону бегут раскаленные лавины. Ночью можно наблюдать свечение на активном куполе.

По мнению специалистов, купол вулкана находится в критическом состоянии, уровень активности нарастает с начала этого года. Мощное извержение с обвалом купола может произойти в любой момент.

Подобные извержения на вулкане Шивелуч происходили в 2005 и 2010 годах. Тогда с его склонов на протяжении нескольких месяцев спускались раскаленные лавины.

Ранее сообщалось, что в Усть-Камчатском районе были зафиксированы подземные толчки силой до 3 баллов.

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происшествия

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