В Домодедове задержали женщину, ударившую сотрудника ГИБДД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном Домодедове задержали местную жительницу, которая ударила сотрудника ГИБДД за эвакуацию ее машины, припаркованной в неположенном месте, сообщает ТАСС.

В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что женщину подозревают в применении насилия в отношении инспектора ДПС.

По данным следствия, 19 апреля она подошла к правоохранителям, выразила недовольство в связи с эвакуацией ее автомобиля и ударила одного из инспекторов рукой в область глаза.

Подозреваемую допросили, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала мужчину, который разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская". Он сделал это после того, как не успел на поезд. Действия мужчины классифицировали по статье "Вандализм".

