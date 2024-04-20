Уголовное дело завели после убийства бизнесмена в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено после того, как в Балашихе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По данным следствия, 20 апреля у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили тело местного предпринимателя 1963 года рождения.

На месте происшествия уже работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к нему.

Телеграм-каналы пишут, что злоумышленник, одетый во все черное, ждал жертву около получаса. Когда бизнесмен подъехал к магазину на своем Mercedes, киллер подбежал и сделал пять выстрелов в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что мужчину застрелили возле одного из домов на улице Свердлова в Балашихе. Сообщение об этом поступило в полицию 20 апреля около 8:10. Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.