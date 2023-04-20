Гражданин РФ пропал без вести во время купания на острове Бали

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Россиянин пропал без вести во время купания на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает местное издание Kompas.

Индонезийские спасатели заявили, что происшествие случилось в среду, 19 апреля. Около 17:45 по местному времени троих людей, находившихся в воде, накрыло волной.

Два человека смогли выйти на берег, однако российского путешественника так и не нашли. В день происшествия начались спасательные мероприятия. Гражданина РФ найти не удалось, поэтому операция была прекращена с наступлением ночи. Было принято решение продолжить поиски в четверг, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что не менее 57 человек без вести пропали после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. ЧП произошло в аймаке Алашань. На место обрушений прибыли около 200 спасателей и представителей разного рода экстренных служб.