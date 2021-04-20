Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

03:30
Фото: 52.mchs.gov.ru
Тело младенца нашли под завалами жилого дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа и частично обрушились несколько квартир, сообщили в МЧС.
Еще четверых детей из одной семьи ранее доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. По данным спасателей, в общей сложности пострадали восемь человек. У них диагностированы ушибы верхних конечностей, туловища, грудной клетки и ссадины, а также черепно-мозговая травма. Со всеми работают медики.
Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. В результате взрыва обрушились конструкции и возник пожар на площади 1 200 квадратных метров. В данный момент огонь потушен.
Всего в здании проживает 31 человек. Для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения, однако они остались у родственников. Причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования. Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело.
Родственникам погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.
Младенца извлекли живым из-под завалов дома в Нижегородской области
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