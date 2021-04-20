Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

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Тело младенца нашли под завалами жилого дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа и частично обрушились несколько квартир, сообщили в МЧС.

Еще четверых детей из одной семьи ранее доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. По данным спасателей, в общей сложности пострадали восемь человек. У них диагностированы ушибы верхних конечностей, туловища, грудной клетки и ссадины, а также черепно-мозговая травма. Со всеми работают медики.

Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. В результате взрыва обрушились конструкции и возник пожар на площади 1 200 квадратных метров. В данный момент огонь потушен.

Всего в здании проживает 31 человек. Для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения, однако они остались у родственников. Причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования. Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело.

Родственникам погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.