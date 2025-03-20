Le Figaro: 36 человек пострадали в ДТП с военными автобусами во Франции

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Во французском департаменте Ивелин в результате ДТП с участием четырех военных автобусов пострадали 36 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Figaro.

По информации журналистов, каждый автобус перевозил по 50 военнослужащих, курсантов сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и жандармерии. Они возвращались с экскурсии по авиабазе Эвре.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, причины аварии не установлены, уточнило издание.

Ранее 36 человек получили различные травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в таиландской провинции Пхетчабури. Как рассказал полковник местной полиции Тип Кхенгкум, транспортное средство перевозило иностранных туристов. Водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в два столба.

В больницу доставили 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.