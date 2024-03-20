Две скважины пробурят на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели пробурят две разведывательные скважины в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области, где после обрушения остались горняки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Приняли решение бурить в заваленную шахту на руднике "Пионер" вторую разведывательную скважину. Первая ведет к предполагаемому месту расположения горняков, ее начали бурить сегодня", – информировал глава Амурской области.

Орлов подчеркнул, что вторую скважину пробурят, чтобы связать спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Благодаря ей можно будет более точно оценить обстановку внутри.

Об инциденте на руднике стало известно вечером 18 марта. В результате внутри шахты оказались заблокированными 13 человек. По данным местного СК РФ, шахтеры находятся на глубине 120 метров.

По факту обрушения горной породы на подземном руднике в СК по региону возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение требований безопасности при ведении работ").

К утру 20 марта спасателям удалось расчистить 90 метров завалов. На месте происшествия работают около 200 человек.

