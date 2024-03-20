Уголовное дело завели после обнаружения тел двух новорожденных в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело завели после обнаружения тел двух новорожденных девочек в ТиНАО. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

"По данным следствия, 18 и 19 марта в помещении насосной станции <...> обнаружены тела двух новорожденных женского пола. У одного новорожденного обнаружена на голове рана в теменной области слева", – говорится в публикации.

Специалисты осмотрели место случившегося, допросили сотрудников станции, забрали записи с камер видеонаблюдения. Также планируется провести ряд судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время устанавливается личность матери девочек.

Первое тело на насосной станции на улице Солнечной нашли 18 марта. Позднее стало известно об обнаружении тела второго младенца. О том, кто оставил детей на территории объекта, не сообщалось.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура ТиНАО.



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